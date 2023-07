Linha 1-Azul opera com velocidade reduzida nesta noite de quarta-feira (19)

Lentidão foi causada por restrições operacionais

LUANA COUTINHO

Os trens da Linha 1-Azul do Metrô circularam com velocidade reduzida, no começo da noite desta quarta-feira, 19 de julho de 2023.

A lentidão foi causada por restrições operacionais. Um trem ficou parado na estação Vila Mariana, para atendimento a passageiro.

A circulação ficou mais lenta por alguns minutos. A operação foi normalizada.

Confira a nota do Metrô, enviada ao Diário do Transporte:

“Um trem ficou parado na estação Vila Mariana entre 18h35 e 18h39, para atendimento a um passageiro com mal estar, que precisou de cadeiras de rodas para ser retirado do trem. A operação foi normalizada na sequência.”

Luana Coutinho para o Diário do Transporte