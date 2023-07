Passageiros dos ônibus de Manaus (AM) podem embarcar e desembarcar fora dos pontos de parada a partir das 22h

Medida entrou em vigor na segunda-feira (17)

LUANA COUTINHO

Os usuários de ônibus de Manaus (AM) agora têm a opção de embarcar e desembarcar dos coletivo fora dos pontos de parada regulares a partir das 22h. A medida começou a valer nesta segunda-feira, 17 de julho de 2023.

Por determinação da prefeitura, as empresas de ônibus devem permitir que os passageiros escolham locais seguros para acessar ou deixar os coletivos e a orientação é que as paradas sejam feitas em locais com mais iluminação e que tenha residências ou comércio por perto.

As concessionárias e o Sinetram (Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas) receberam da prefeitura um ofício, determinando que a medida seja implementada imediatamente. As orientação aos passageiros também será reforçada.

O diretor-presidente do IMMU (Instituto Municipal de Mobilidade Urbana), Paulo Henrique Martins, explica que a determinação tem o objetivo de oferecer mais segurança à população.

“Esta é uma medida que a prefeitura vem tomando para oferecer mais segurança, entre outras que vêm sendo implementadas, como a instalação de câmeras de monitoramento no restante dos ônibus onde ainda não foram instaladas. Também há o monitoramento em tempo real das câmeras dos Terminais de Integração, que já funcionam no T2 (Cachoeirinha) e T1 (Constantino Nery). Tudo isto visando o ir e vir dos passageiros”, complementa Martins.

