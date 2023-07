Homem morre na estação Jabaquara e familiares têm acesso às imagens negado pelo Metrô

Viúva da vítima diz que Linha 1-Azul não era parte do trajeto feito pelo marido no caminho do trabalho nem para a casa

LUANA COUTINHO

Um homem morreu na estação Jabaquara, da Linha 1-Azul do Metrô, no último dia 23 de junho de 2023. A vítima era Marcio Willian de Lima Ribeiro.

A viúva de Marcio, Sheila Anselmo, procurou o Diário do Transporte, explicando que as circunstâncias da morte não estão claras. De acordo com Sheila, a Linha 1-Azul não fazia parte do trajeto habitual do marido. Ela disse ainda que solicitou ao Metrô as imagens de câmeras de segurança da estação, que registraram a movimentação na data da ocorrência, mas o Metrô não cedeu o conteúdo.

No boletim de ocorrência registrado sobre o caso, consta que Marcio foi socorrido e levado ao Hospital Saboya, onde foi constatado o óbito às 22h45 daquele dia. Sheila questiona que no boletim de ocorrência apareça o horário de 21h20 e a morte de Marcio confirmada após este horário. Ela também conta que o marido foi levado ao hospital por agentes do Metrô e não por uma ambulância.

Ainda segundo Sheila, o marido portava uma mochila, onde ele carregava os documentos pessoais, mas esta mochila não foi encontrada.

Procurado pelo Diário do Transporte, o Metrô explicou que as imagens sobre as ocorrências são arquivadas e entregues às autoridades policiais.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) também foi procurada e disse que a ocorrência está sob investigação.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte