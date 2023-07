Greve de motoristas de ônibus de Natal (RN) é suspensa após acordo entre sindicatos

Audiência de conciliação foi realizada nesta terça-feira (18)

LUANA COUTINHO

A greve dos motoristas de ônibus de Natal (RN), que estava prevista para acontecer nesta quarta-feira, 19 de julho de 2023, foi suspensa após as partes entrarem em acordo.

Um audiência de conciliação foi realizada na tarde desta terça-feira (18), entre o Sintro (Sindicato dos Trabalhadores e Transportes Rodoviários do RN) e o Seturn (Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Natal), com mediação do superintendente regional do Trabalho, Claúdio Gabriel Macedo Júnior.

A categoria pedia reajuste salarial de 8,6% e aumento do vale-alimentação para R$ 450, mas aceitarou a proposta de aumento de 4% no salário, vale-alimentação de R$ 400, plano de saúde integral e pagamento do exame toxicológico dos trabalhadores.

A diretoria do Sintro vai levar a proposta para uma assembleia da categoria, que deve ser realizada ainda nesta terça-feira.

