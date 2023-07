Trens da ViaMobilidade passam a contar com tecnologia de “co-piloto”

Sistema inteligente tem missão de prevenir fadiga nos operadores dos trens e proporcionar uma condução mais segura

WILLIAN MOREIRA

A ViaMobilidade, concessionária operadora das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda dos trens urbanos em São Paulo, anunciou nesta segunda-feira, 17 de julho de 2023, que está instalando uma nova tecnologia nos seus trens para a prevenção de acidentes ou erros operacionais por parte dos condutores.

De acordo com a empresa, o sistema é apelidado de co-piloto e tem como função monitorar o trabalho dos operadores de trem, evitando que eles apresentem fadiga ou cansaço, e consequentemente acidentes.

Ele funciona da seguinte forma, caso o sensor instalado identifique um caso de fadiga, ele emite alertas e faz um registro em vídeo que é enviado para a supervisão da linha, o que acontece, especialmente em sinais de sonolência ou ações indevidas.

A concessionária afirma ser a pioneira neste novo sistema de segurança no seguimento de metrôs e trens urbanos, utilizando de uma tecnologia já existente em frotas de carros, caminhões e ônibus.

“O objetivo do uso do copiloto inteligente nos nossos trens é garantir a segurança operacional nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. Além disso, o equipamento permite um olhar individualizado para cada operador, com ajustes de escala quando necessário. Esse cuidado reforça o conceito de mobilidade humana na concessionária”, afirma Hamilton Trindade, gerente executivo de atendimento da ViaMobilidade em nota para a imprensa.

Além deste sistema, a ViaMobilidade também está investindo em outras melhorias na conduta dos seus funcionários, como um simulador de realidade virtual para treinamento na condução de trens e também o uso do sistema SIAP (Sistema Inteligente de Auxílio de Abertura de Portas), para a prevenção da abertura de portas do lado incorreto.

Willian Moreira para o Diário do Transporte