Prefeitura de São Luís (MA) anuncia novo sistema de bilhetagem eletrônica para os ônibus urbanos e semiurbanos

Lançamento foi feito na manhã desta segunda-feira (17)

LUANA COUTINHO

Os ônibus urbanos e semiurbanos que atendem a capital maranhense, São Luís, vão receber um novo sistema de bilhetagem eletrônica. O lançamento foi feito nesta segunda-feira, 17 de julho de 2023, no auditório do SEST/SENAT (Jordoa).

A expectativa é que com o novo sistema, o transporte tenha uma gestão mais eficiente e precisa. O SEST será o responsável pela bilhetagem eletrônica e contará com a parceria da prefeitura na implantação.

Com a mudança, o serão colocados novos validadores nas catracas dos ônibus. Os cartões antigos serão substituídos por novos modelos, mas continuarão sendo aceitos até que as recargas antigas acabem.

Os passageiros poderão adquirir créditos de passagem utilizando como pagamento por QR Code e PIX. O novo sistema também terá um aplicativo com carteira digital, facilitando a compra de créditos e o pagamento via QR Code diretamente pelo celular no leitor do coletivo.

A biometria facial será intensificada, para evitar fraudes no uso de cartões com benefícios, como o de estudante, que oferece desconto de 50% na tarifa.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte