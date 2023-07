Praxio comemora sucesso da fusão com a nstech

Líder e referência em tecnologia para gestão de empresas de ônibus no Brasil, com atuação internacional, a Praxio comemora conquistas como parte da nstech, a mais completa plataforma Open Logistics do mundo.

Após dois anos da fusão com a nstech, a Praxio, empresa especializada em tecnologia para o transporte rodoviário de passageiros – presente em mais da metade das grandes e médias operadoras do setor – comemora o aniversário de uma decisão acertada.

“Estávamos em um movimento de expansão, realizando investimentos em P&D e em importantes aquisições no nordeste e sul do país. O encontro com a nstech aconteceu de forma natural, pois vivíamos objetivos em comum. Hoje temos certeza de que a fusão foi um grande marco positivo, para as empresas e para os setores de mobilidade e logística”, explica Valmir Colodrão, CEO da Praxio.

Com a fusão, a nstech tornou-se a mais completa plataforma Open Logistics do mundo, desenvolvendo tecnologia que facilita a integração de sistemas. Assim, permitindo o acompanhamento das operações de mobilidade ou logística de ponta a ponta, em uma única plataforma.

Com foco exclusivo no setor da mobilidade, a Praxio vem consolidando seu posicionamento na Plataforma como a vertente da nstech para integração de soluções em gestão para o transporte de passageiros – do embarque ao destino.

Isso envolve a especificidade do setor e toda a sua gestão operacional, seja no controle de bilhetes, manutenção de frota, compras e estoque, escala de motoristas e entregas contábeis e fiscais. Além disso, as soluções contam com conexão estratégica com os principais fornecedores de telemetria, planejamento de linhas, bilhetagem eletrônica, SEFAZ e e-Social, por exemplo.

Colodrão também comenta o processo pós-fusão vivido nos últimos dois anos: “como parte do ecossistema da nstech’, entendemos que foi trocando e compartilhando conhecimento que conseguimos entregar ainda mais soluções aos nossos clientes do transporte por ônibus. Estamos em um movimento contínuo de transformação da empresa para o futuro”, afirma o CEO.

Como parte da nstech, a Praxio segue ainda mais forte para as próximas conquistas. “É desafiador. Queremos levar a Plataforma Open Logístics nstech para todas as empresas de ônibus; não só do Brasil, mas também de outras partes do mundo”, completa ele.

Com atuação internacional desde 2021, quando chegou a Angola, fortalecida com a chegada em Portugal em janeiro de 2023, a Praxio quer se tornar referência também em grandes e médias empresas de língua portuguesa e espanhola, consolidando-se como a porta-voz nstech para o setor da mobilidade.

Com informações e redação fornecidas pela Praxio