Obras do corredor Itaquera-Líder alteram itinerários de 11 linhas de ônibus na Zona Leste de São Paulo

Mudanças valem a partir das 21h, até às 4h

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir das 21h desta segunda-feira, 17 de julho de 2023, até às 4h, um total de 11 linhas de ônibus terão os itinerários alterados, por conta das obras de implantação do trecho I do corredor Itaquera-Líder na Avenida Itaquera, sentido centro, no trecho da Praça Iraci de Sousa Gonçalves.

Confira as alterações:

233C-10 TERM. A. E. CARVALHO – CERET

4036-10 METRÔ ITAQUERA – TERM. VL. CARRÃO

Ida – sem alteração.

Volta – normal até Av. Itaquera, Av. Professor Edgar Santos, acesso, Av. Professor Edgar Santos, Av. Itaquera, seguindo normal.

3722-10 COHAB JOSÉ BONIFÁCIO – METRÔ PENHA

Ida – sem alteração.

Volta – normal até Av. Itaquera, Av. Professor Edgar Santos, acesso, Av. Professor Edgar Santos, Av. Itaquera, seguindo normal.

4001-10 ITAQUERA – TERM. VL. CARRÃO

4314-10 INÁCIO MONTEIRO – TERM. PQ. D. PEDRO II

4314-21 INÁCIO MONTEIRO – TERM. VL. CARRÃO

Ida – sem alteração.

Volta – normal até Av. Itaquera, Av. Professor Edgar Santos, acesso, Av. Professor Edgar Santos, Av. Itaquera, seguindo normal.

4007-10 COHAB JUSCELINO – TERM. VL. CARRÃO

403A-10 CPTM JOSÉ BONIFÁCIO – TERM. PENHA

407I-10 CONJ. MANOEL DA NÓBREGA – METRÔ BRESSER

407I-21 CONJ. MANOEL DA NÓBREGA – METRÔ BRESSER

Ida – sem alteração.

Volta – normal até Av. Itaquera, Av. Professor Edgar Santos, acesso, Av. Professor Edgar Santos, Av. Itaquera, seguindo normal.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte