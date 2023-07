Nova Andradina (MS) ganha cinco novos pontos de ônibus

Obras custaram R$ 135.401,73 aos cofres públicos

VINICIUS DE OLIVEIRA

A cidade de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, ganhou cinco novos pontos de ônibus, localizados na frente do Campus da UFMS, no Centro Comercial (Camelódromo), na MS 276 (saída para Taquarussu), Avenida Ivinhema (próximo à Escola Estadual Marechal Rondon) e na Rua Gentil Duarte Souza (bairro Campo Verde).

Foram gastos R$ 135.401,73 pela Secretaria Municipal de Infraestrutura nas obras.

As melhorias no sistema de transporte do município tem como intuito atender, principalmente, trabalhadores de empresas privadas e estudantes da região.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte