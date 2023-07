MoV Paulínia participa de treinamento com foco no atendimento de pessoas com deficiência

Participaram motoristas e monitores do transporte urbano e escolar

LUANA COUTINHO

Cerca de 245 profissionais do transporte urbano e escolar da cidade de Paulínia (SP) participaram de um treinamento com foco no atendimento de pessoas com deficiência.

Os profissionais tiveram aulas por três dias da semana passada, em dois períodos, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

O treinamento teórico aconteceu na sala de imprensa da prefeitura da cidade e os treinamentos práticos foram realizados no estacionamento ao lado do Teatro Municipal.

O gerente da garagem de Paulínia, Clóvis Cardoso, participou do treinamento e destacou a importância da medida para que todos os usuários recebam bom atendimento.

A MoV Paulínia integra a Rápido Sumaré, uma empresa do Grupo Belarmino, um dos maiores conglomerados de transporte de passageiros e cargas do Brasil, com sede em Campinas.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte