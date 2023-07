Estudantes de Campo Grande (MS) têm gratuidade nos ônibus nos dias do ENEM e em datas de vestibulares das universidades públicas da cidade

Para garantir o benefício será preciso apresentar o comprovante de inscrição

LUANA COUTINHO

Foi aprovada nesta segunda-feira, 17 de julho de 2023, a Lei 7.075, que garante aos estudantes inscritos no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e em vestibulares de universidades públicas de Campo Grande (MS), gratuidade nos ônibus, para realização de prova presencial.

Para que o estudante garante o benefício, será necessário apresentar o comprovante de inscrição dos exames, de forma física ou digital, junto com o documento de identificação em formato legível, com nome completo do inscrito, local e data da prova.

“Nós estamos atendendo a uma reivindicação dos milhares de estudantes que irão realizar o Enem e os vestibulares. Essa é uma ação muito importante e pontual, que vai atender aos jovens que irão realizar as provas, e que muitas vezes não possuem condições de se deslocarem até o local do exame”, explica a prefeita Adriane Lopes.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte