Artesp responde a pedidos da Cometa, Danúbio Azul, Itamarati, Piracicabana, Luwasa, Vallesul, São Bento e Vale do Tietê

Empresas que operam no transporte intermunicipal do estado de SP solicitaram alterações operacionais de linhas, o que inclui modificações de tabelas de horários e prorrogação de paralisações do atendimento

ALEXANDRE PELEGI

A Artesp, Agência de Transportes do Estado de São Paulo, publicou nesta segunda-feira, 17 de julho de 2023, autorizações relativas à prestação de serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros realizados por diferentes empresas de ônibus permissionárias do sistema.

As publicações se referem à alteração operacional de linhas regulares.

Todas as solicitações das empresas permissionárias foram atendidas em conformidade com a tabela de horários e distâncias em cada caso, com exceção de um pedido da Danúbio Azul.

O prazo para início de operação varia, e as autorizações são efetivas ou experimentais.

Com despacho da CTC – Comissão de Transporte Coletivo, da diretoria de Procedimentos e Logística, a agência atendeu positivamente aos seguintes pedidos, abaixo organizados por empresas:

VALLESUL

= Autorização da prorrogação da paralisação temporária da linha suburbana entre Pedro de Toledo e Miracatu, por até 365 dias (Autos 0067/ARTESP/10 – 1° Vol).

= Autorização da prorrogação da paralisação temporária da linha rodoviária entre São Paulo e Eldorado por até 365 dias (Autos 6418/DER/70 – 5° Vol).

= Autorização da prorrogação da paralisação temporária da linha rodoviária entre São Paulo e Peruíbe, por até 365 dias (Autos 6423/DER/70 – 4° Vol).

ITAMARATI

= Autorização em caráter experimental por 90 dias da operação da linha suburbana entre São José do Rio Preto e Urupês, devendo a empresa iniciar a operação em até 15 (quinze) dias após esta publicação (Autos 0872/DER/50 – 7º Vol).

= Autorização em caráter experimental por 90 dias da operação da linha suburbana entre São José do Rio Preto e Guapiaçu, em conformidade com a tabela de horários e distâncias de fl. 261 (itinerário A) e fl. 262 (itinerário B) e exclusão dos itinerários C, D e F, devendo a empresa iniciar a operação em até 15 dias após esta publicação (Autos 8142/DER/77 – 1º Vol).

= Autorização em caráter experimental por 90 dias da operação da linha suburbana entre São José do Rio Preto e Macaubal, em conformidade com a tabela de horários e distâncias de fl. 345 (itinerário A) e fl. 336 (itinerário B), devendo a empresa iniciar a operação em até 15 dias após esta publicação (Autos 8725/DER/79 – 2º Vol).

VIAÇÃO PIRACICABANA

= Autorização em caráter efetivo da operação da linha rodoviária entre São Pedro e São Paulo com prolongamento até Osasco, em conformidade com a tabela de horários e distâncias de fl. 125, devendo a empresa iniciar a operação em até 15 dias(Autos 3353/DER/59 – 7º Vol) .

M. M. SOUZA

= Autorização em caráter efetivo da operação da linha rodoviária entre Capivari e Tietê, devendo a empresa iniciar a operação em até 15 dias (Autos 6631/DER/71 – 4º Vol).

SÃO BENTO

= Autorização em caráter efetivo da operação da linha rodoviária entre Ribeirão Preto e Santo Antônio da Alegria, devendo a empresa iniciar a operação em até 15 dias (Autos 7027/DER/72 – 2º Vol).

COMETA

= Autorização em caráter efetivo da operação da linha rodoviária entre Campinas e São José do Rio Preto, devendo a empresa iniciar a operação em até 15 dias (Autos 7095/DER/72 – 3º Vol).

DANÚBIO AZUL

= Indeferido (negado) o pedido apresentado pela permissionária para alteração operacional da linha rodoviária entre São Paulo e Guaíra (Autos 7461/DER/74 – 5º Vol).

LUWASA

= Autorização em caráter experimental por 180 dias, a operação da linha suburbana entre Cajobi e Olímpia, devendo a empresa iniciar a operação em até 15 dias (Autos 9000/DER/80 – 2º Vol).

VALE DO TIETÊ

= Autorização em caráter efetivo da operação da linha rodoviária entre Itu e São Paulo, devendo a empresa iniciar a operação em até 15 dias (Autos 9046/DER/81 – 2º Vol).

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes