Região administrativa de Brasília (DF) tem nova linha de ônibus a partir de segunda-feira (17)

Operação será feita em dias úteis, ligando as regiões de Água Quente e W3 Sul e Norte

LUANA COUTINHO

Passageiros da Região Administrativa de Água Quente, em Brasília (DF), vão ter viagens diretas para a W3 Sul e Norte, a partir de segunda-feira, 17 de julho de 2023.

A nova linha de ônibus 835.2 vai fazer a ligação das regiões de segunda a sexta-feira, com quatro viagens diárias, saindo de Água Quente às 4h50 e 11h50 e com saídas do Terminal da Asa Norte programadas para às 13h30 e 16h36.

O trajeto vai passar pelo Pistão Sul e Estrada Parque Taguatinga. A tarifa será de R$ 5,50 e a operação da linha será feita pela empresa Urbi.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte