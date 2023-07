Ônibus de Caxias do Sul (RS) têm mudanças em dias úteis, em razão das férias escolares

Retomada dos horários está prevista para o dia 31 de julho

LUANA COUTINHO

Durante o mês de julho, período de recesso escolar, a demanda de passageiros de ônibus tende a diminuir. Em razão desta redução de usuários, a prefeitura de Caxias do Sul (RS) alterou as viagens de linhas que atendem instituições de ensino.

As mudanças são válidas para os dias úteis e a circulação das linhas afetadas será normalizada no dia 31 de julho de 2023. Apenas uma linha seguirá com a operação modificada até o próximo dia 7 de agosto.

Vejas as linhas alteradas:

via UCS – retornam dia 31 de julho;

via Campus – retornam dia 31 de julho;

via Murialdo – retornam dia 31 de julho;

via Senai Mecatrônica – mudanças a partir do dia 17 e retornam dia 31 de julho;

via IFRS – mudanças a partir do dia 17 e retornam dia 31 de julho;

via Uniftec – mudanças a partir do dia 17 e retornam dia 31 de julho;

atendimento às Escolas Ismael Chaves e Galópolis – mudanças a partir do dia 24 e retornam dia 31 de julho.

via Anhanguera já foram suprimidos e retornam dia 7 de agosto;

Luana Coutinho para o Diário do Transporte