Obras no Terminal Parque Dom Pedro II mudam pontos finais de linhas de ônibus

Mudanças começam nesta segunda-feira (17) e seguem até o término dos trabalhos

LUANA COUTINHO

As Plataformas 4 e 5 do Terminal Parque Dom Pedro II, na região central de São Paulo, passarão por obras no pavimento, a partir desta segunda-feira, 17 de julho de 2023.

Em razão das obras, quatro linhas com ponto final na Plataforma 4 serão transferidas para outro local.

Outra mudança será da linha 3141/10 – São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II, que atende a plataforma 5 vai mudar o ponto final para a avenida do Exterior, número 782, além de desvio em seu itinerário.

O ponto de ônibus da avenida do Estado, 4.144 deixará e ser atendido. As mudanças estarão em vigor enquanto durarem as obras.

Veja como ficam as alterações:

390E/10 Term. Penha – Term. Pq. D. Pedro II – Plataforma 0

2551/10 Term. A. E. Carvalho – Term. Pq. D. Pedro II – Plataforma 0

908T/10 Term. Pq. D. Pedro II – Butantã – ponto remanejado na mesma plataforma

930P/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Pinheiros – ponto remanejado na mesma plataforma

3141/10 São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II

Ponto final: Pq. D. Pedro II (Av. do Exterior), nº 782

Ida: normal até Viaduto Diário Popular, Pq. D. Pedro II, 782 (Av. do Exterior).

Volta: Pq. D. Pedro II, 782 (Av. do Exterior), Rua D. Pedro II, Viad. 31 de Março, prosseguindo normal.

Ponto desatendido Opção

Av. do Estado, 4.144 Pq. D. Pedro II, altura do nº 1352

Luana Coutinho para o Diário do Transporte