Natalini assume secretaria que acompanha inclusão de ônibus elétricos na cidade de São Paulo, responsável pelo Comfrota

Secretaria de Mudanças Climáticas teve troca de comando após declaração de Pinheiro Pedro; Mudam também os chefes da Secretaria Executiva de Projetos Estratégicos, Secretaria da Fazenda e Secretaria da Habitação

ADAMO BAZANI

Colaborou Luana Coutinho

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, dá posse nesta segunda-feira, 17 de julho de 2023, a quatro secretários municipais: de Mudanças Climáticas; de Projetos Estratégicos; da Fazenda e da Habitação.

A Seclima (Secretaria de Mudanças Climáticas) será comandada pelo ex-vereador e médico, Gilberto Natallini.

A pasta é responsável pelo Comfrota (Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento da Substituição de Frota por Alternativas Mais Limpas), que, entre outras atribuições, verifica o cumprimento por parte das empresas de transporte de passageiros das metas de redução de poluição e substituição de ônibus movidos a óleo diesel por modelos com outras fontes de tração, como elétricos e a gás natural.

Desde 17 de outubro de 2022, as empresas prestadoras das linhas municipais da capital paulista não podem mais comprar ônibus a diesel, com exceção de micro-ônibus e mídis (micrões), que possuem ainda poucas opções no mercado. Além disso, por lei e por contrato assinado com as viações em setembro de 2019, ano a ano deve haver reduções de emissões até que em 2037, nenhum ônibus municipal gere mais gás carbônico na operação.

O prefeito Ricardo Nunes disse que uma das metas da administração municipal é de que até o fim de 2024, haja ao menos 2,6 mil ônibus elétricos circulando no sistema administrado pela SPTrans (São Paulo Transporte).

Natalini substitui Antônio Pinheiro Pedro, que na última quinta-feira (13) pediu demissão após polêmicas geradas por uma declaração que fez sobre aquecimento global em um fórum sobre o tema da Ordem Brasileira dos Advogados (OAB), realizado em junho.

“O planeta não será salvo por nós, ninguém salva o planeta Terra. Geralmente ele se salva sozinho. Ele o faz há 4,3 bilhões de anos e muda o clima em todo esse período. Quando o planeta se salva, geralmente ele se livra do que está na superfície.” – disse na ocasião.

Antônio Pinheiro Pedro, que havia declarado que sempre defendeu a eletrificação dos ônibus pela indústria nacional, afirmou que teve sua fala distorcida e mal interpretada. O ex-secretário ainda disse que sua frase jamais teve contexto ou intenção negacionista e que foi vítima de difamação.

O fato de declarar que o planeta terra passa por ciclos há quatro bilhões de anos e, por óbvio, sempre se “salvou” sozinho, em nada se confunde com os esforços da humanidade para sobreviver e manter condições de clima e interação ecossistêmica. Há uma sutileza nisso tudo. Nós estamos tentando melhorar nossa resiliência, se falharmos, o planeta seguirá procedendo a seus ciclos, com ou sem nós. Não somos Deus, não determos poder sobre processos físicos que transcendem nossa capacidade. Essa constatação é de humildade e de alerta – jamais foi uma negação do protagonismo humano nas alterações sofridas na atmosfera do planeta, desde a revolução industrial. Nada do que foi dito, se enquadra no contexto “negacionista” impingido de forma difamatória nas redes sociais. Muito menos a ação efetiva da gestão se enquadra nesse conflito artificialmente criado. Fui vítima de um crime: DIFAMAÇÃO. Tenho quatro décadas de trabalhos dignos desenvolvidos em prol do meio ambiente de da construção da própria legislação ambiental e do clima.

Sobre o novo secretário Natalini, por meio de nota, a prefeitura disse que ele é conhecido por estar envolvido em temas ambientais.

O ex-vereador Gilberto Natalini, que é médico vai comandar a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas (Seclima). Natalini é conhecido pelo seu envolvimento com as causas ambientais e de saúde. Em 20 anos de mandato na Câmara Municipal, foi autor de 419 Projetos de Lei, dos quais 146 foram aprovados, como a lei que obriga a utilização da água de reúso para lavagem de feiras, parques e ruas, por exemplo. Foi secretário municipal em duas ocasiões: do Verde e do Meio Ambiente, em 2017, e de Participação e Parceria, em 2006

OUTRAS SECRETARIAS:

Além de Gilberto Natalini na Seclima (Secretaria de Mudanças Climáticas), Nunes também dá posse nesta segunda-feira, 17 de julho de 2023, a outros três secretários.

A Secretaria da Fazenda será comandada pelo procurador de carreira do município, Luís Felipe Vidal Arellano, que desde 2018 exercia a função de secretário-adjunto da pasta.

Na Secretaria da Habitação, assume o deputado Federal Milton Vieira, que, segundo a administração municipal, “sempre teve atuação voltada a causas sociais, como habitação e das pessoas com deficiência”.

À frente da Secretaria Executiva de Projetos Estratégicos estará o advogado e psicólogo Edsom Ortega, que foi secretário Nacional de Habitação, Estadual de Desenvolvimento Social e Municipal de Segurança Urbana de São Paulo.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Luana Coutinho para o Diário do Transporte