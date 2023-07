Com presença em 40% do mercado de mobilidade de São Paulo, que é a maior rede de transporte público da América Latina, Autopass celebra reconhecimentos

Com 14 anos de história, empresa lidera mercado de bilhetagem eletrônica no Brasil

Excelência na gestão de soluções, atendimento ao cliente e inovação são alguns dos pilares definidos pela Autopass, maior empresa do Brasil em soluções para mobilidade e bilhetagem eletrônica. Esses pontos mencionados acima são confirmados pelo público em duas frentes: a primeira, por meio do avanço da Plataforma TOP, com crescimento do número de usuários por toda capital e Região Metropolitana de São Paulo – que hoje transporta cerca de 5,9 milhões de passageiros por dia. Por dia, a Autopass realiza uma média de 15 milhões de transações.

Além disso, a empresa também tem expressividade de parceiros estratégicos e que contribuem para a democratização dos recursos disponibilizados, como Google e Mastercard. E não podemos esquecer outro pilar que reitera sua qualidade e liderança de mercado: os reconhecimentos obtidos nos últimos anos.

A premiação mais recente foi o “bicampeonato” do Prêmio Vozes da Mobilidade, promovido pelo jornal O Estado de S.Paulo. O 1º lugar foi na categoria “Inovação” com o case da Plataforma TOP, que teve como tema: a transformação digital na bilhetagem do maior sistema de transporte da América do Sul. Em 2021, a empresa já tinha sido reconhecida na categoria “Novas Tecnologias’, com o case do WhatsApp TOP, que foi desenvolvido a partir do mapeamento da adequação da ferramenta com o perfil dos passageiros – ou seja, um reflexo da cultura que tem foco no cliente e preza pela sua experiência.

O outro destaque é uma conquista repetida por 10 vezes seguidas como a melhor companhia de “Bilhetagem”, no Prêmio Maiores e Melhores do Transporte, da OTM Editora. Uma das mais expressivas e qualificadas publicações do mercado de transporte e mobilidade do país com mais de 35 anos de tradição, traz em seu conteúdo dados dos balanços anuais das empresas, por meio dos quais é feito um ranking das melhores e maiores em todos os modais de transporte do setor (rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo e fluvial).

Outro ponto dentro da Autopass é que a jornada do cliente não é só importante, mas sim, um dos principais nortes para tomadas de decisão. Esse direcionamento no centro do negócio proporcionou para Autopass um importante marco, que foi a conquista do selo RA1000, avaliação máxima de atendimento ao cliente dada pelo portal Reclame Aqui.

Essas premiações vêm em sintonia com os números expressivos da Autopass em seu dia a dia: já são mais de 13 milhões de cartões emitidos ao longo dos seus 14 anos de história, com presença em 43 municípios do Estado de São Paulo, atendendo mais de 180 estações de trilhos (CPTM e Metrô) integrados e 37 operadoras dentro do mercado paulista – o que representa 40% da mobilidade da maior rede de transporte público da América Latina, considerada uma das mais importantes e modernas do mundo.

Inovação como norte para soluções

A Autopass tem como norte inovar para facilitar cada vez mais a vida dos seus clientes. Com um olhar focado nas necessidades dos clientes, a Plataforma TOP transformou a jornada diária de quem utiliza o transporte público em São Paulo, possibilitando que o passageiro tenha a opção de comprar seu bilhete em canais digitais, como o APP TOP, WhatsApp TOP, Carteira do Google e meios físicos, como 8 mil pontos comerciais espalhados por toda capital e região metropolitana de São Paulo e mais de 800 ATMs presentes em todas as estações do Metrô e da CPTM.

Esse mindset de melhoria da experiência do cliente também fez com que a Autopass lançasse em abril desse ano uma nova Central de Ajuda, totalmente interativa e disponível para acesso pelo https://ajuda.boradetop.com.br.

Para saber mais sobre a Autopass, acesse o https://www.autopass.com.br/ e acompanhe o perfil da empresa no LinkedIn. Já para saber do TOP, basta acessar o portal www.boradetop.com.br. Siga também as redes sociais do TOP no Facebook, Instagram e Twitter.