Bilhetagem de ônibus em Guarapari (ES) é modernizada por Empresa 1 e Expresso Lorenzutti

Em fase final de implantação, frota passa a contar com, QRCode. E o aplicativo SI.GO para recarga de créditos.

A população de Guarapari, município do Espírito Santo, tem notado mudanças nos ônibus da cidade nos últimos meses. Isso porque a Empresa 1 (empresa1.com.br), em parceria com a Expresso Lorenzutti — que possui a concessão para transporte público na região — está responsável pela modernização de bilhetagem dos ônibus das cidades, conhecido como Guaracard. Já em fase final de implementação, os veículos da frota contam com validadores atualizados que, além de cartões, também leem QR CODE, aplicativo SI.GO para recarga e, ainda, câmeras para uso de reconhecimento facial.

“Há muitas formas de contribuir para que a população tenha mais praticidade e comodidade no uso do transporte público. A tecnologia é grande aliada, já que permite ampliar o acesso de múltiplas formas de pagamento, reduzir filas, facilitar recargas, além de trazer mais segurança aos passageiros. Os sistemas estão evoluindo e é com grande satisfação que participamos desse projeto com a Expresso Lorenzutti”, ressalta Fabio Juvenal Ferreira, CEO da Empresa 1, centro de inovação em mobilidade urbana.

Com as melhorias, o público passa a contar com sistema de bilhetagem com comunicação online a partir do aplicativo SI.GO, desenvolvido pela Empresa 1, disponível para Android e iOS. O usuário pode fazer um pix por meio da ferramenta que envia a recarga pro Guaracard e, assim, poderá aproximar o cartão nos validadores. Caso o usuário não tenha cartão, poderá pagar a tarifa utilizando o ticket QRcode gerado no próprio celular. Além disso, facilita a atualização online e bloqueio de cartões que foram reportados como roubados ou perdidos. Desta forma, os usuários não precisam mais se deslocar até os pontos de venda para poder obter créditos.

No que diz respeito à segurança, a frota destaca com o sistema de reconhecimento facial por tecnologia biométrica, chamada pela Empresa 1 de “Sigom Vision”. Trata-se de um sistema de controle de fraude para uso dos benefícios de transporte via reconhecimento facial, tornando o sistema mais rentável para todos. Com essa tecnologia, a Empresa 1 possibilita o controle efetivo das gratuidades concedidas aos usuários do sistema de transportes público, como no caso de idosos e estudantes.

A tecnologia desenvolvida pela Empresa 1 é composta pelo conjunto de equipamentos embarcados nos veículos e outros alocados no ponto de operação com os respectivos sistemas operacionais. O intuito é o armazenamento e o reconhecimento de imagens dos usuários do transporte coletivo possuidores de gratuidade, descontos ou de algum outro benefício tarifário definido em Lei.

Sobre a Empresa 1 – Pioneira do sistema de bilhetagem digital para transporte público no Brasil, a Empresa 1 é um centro de inovação em mobilidade urbana que, desde 1997, vem desenvolvendo tecnologias que agilizam os processos do serviço de transporte público, facilitam a circulação de pessoas pelas cidades e evitam fraudes no setor. A companhia é parte do Grupo Volaris e do coletivo Modaxo pela inovação no transporte de pessoas, atende mais de 150 cidades no Brasil, no México e na Guatemala, supervisiona 76 datacenters, tem 18 milhões de cartões inteligentes em uso, faz 20 milhões de certificações de crédito por dia e gera 218 milhões de imagens biométricas por mês. A Empresa 1 também é vencedora de dois prêmios da UITP – Associação Internacional do Transporte Público, nas categorias Comprometimento Político (2011) e Inovação Tecnológica (2013). Saiba mais em www.empresa1.com.br.