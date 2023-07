Tarifa Zero do transporte público de Palmas (PR) deve ser ampliado

Prefeito afirmou que desejo é atender moradores das áreas rurais



A Prefeitura de Palmas, no Paraná, está preparando nova licitação do transporte público da cidade, buscando ampliar o atendimento e levar os ônibus aos bairros do interior do município.



A informação é do prefeito, Kosmos Nicolaou, em entrevista ao site RBJ.



De acordo com o líder do Poder Público, o programa Tarifa Zero deve ser ampliado no âmbito da nova licitação onde será incluída uma nova linha passando no assentamento São Lourenço e chegando até o Paraíso do Sul.



A ideia é colocar a linha em operação ao menos uma vez por semana, trazendo os moradores para a cidade pela manhã e retornando na parte da tarde.



Desta maneira todos os bairros seriam contemplados, totalizando uma distância percorrida de 27 mil quilômetros ao mês pelo serviço.



