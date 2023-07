Prefeitura de Porto Alegre realiza nova ampliação no atendimento do transporte público

Itinerários ganham mais partidas tanto nos dias úteis como nos finais de semana



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura de Porto Alegre anunciou nova intervenção em linhas de ônibus do transporte público urbano com o acréscimo de mais viagens nos dias de semana e também aos sábados e domingos.



Por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a população contará com mais 32 viagens aos finais de semana e outras 88 nos dias úteis, beneficiando itinerários para diferentes pontos do município.



A região Sul da Capital e três transversais operados pela Carris recebem a maior atenção desta medida, que começa já neste sábado, 15 de junho de 2023. Veja a seguir como será realizada essa melhoria na operação.



Finais de semana – A partir deste sábado,15, as linhas 209 – Restinga, 210 – Restinga Nova e 211 – Restinga Velha receberão incremento total de 16 viagens nos turnos da noite e madrugada. Junto com a ampliação há um ajuste na tabela horária da M10, que começa a operar mais tarde e com isso teve oito viagens distribuídas entre as três linhas que ganharam acréscimo. No domingo, 16, essas linhas terão o mesmo incremento.



Dias úteis: A partir de segunda-feira, 17, dezesseis linhas que atendem a região Sul da cidade terão mais 92 viagens, sendo 60 novas e 32 absorvidas das linhas que foram desunificadas e deixarão de operar em dias úteis no turno da noite. Além disso, as linhas T1, T3 e T7 terão incremento de 28 horários.



Além disso, a linha 273 substitui a linha 273.1 com a mesma oferta de partidas e da linha 273.2 que substitui a linha 273.3 também utiliza o mesmo critério.



Para quem embarca na avenida Oscar Pereira que, com a desunificação das linhas 254.3 e 253.3, terá a demanda de passageiros atendidas pelas linhas 250, 251, 253 e 254.1, 274 e 274.1, as mesmas que atendem a população durante o dia.



“Nesta ampliação priorizamos o aumento da oferta a partir da análise da demanda de passageiros e estamos atendendo pedidos pontuais de moradores”, destaca Castro Júnior, citando a desunificação na parte da noite das linhas 2533 – Renascença/Alpes, 171.6 e 2543 – Embratel/Primeiro de Maio/Glória.



Os passageiros podem consultar a tabela atualizada de partidas no site da Eptc. Confira as linhas terão aumento de viagens:



Sábado, 15



Linha 209 – Restinga: mais seis viagens, sendo três por sentido à noite com a última viagem no sentido Centro-bairro às 22h05.

Linha 210 – Restinga Nova: mais dez viagens, sendo cinco por sentido à noite com a última viagem no sentido Centro/Bairro às 23h20.

Linha 211 – Restinga Velha – mais oito viagens, sendo quatro por sentido à noite com a última viagem às 23h05.

M10 – transfere quatro viagens por sentido para as linhas 209, 210 e 211 e passa a operar com cinco viagens por sentido



Domingo, 16



Linha 209 – Restinga: mais três viagens por sentido à noite com a última viagem no sentido Centro-bairro às 22h05.

Linha 210 – Restinga Nova: mais cinco viagens por sentido à noite com a última viagem no sentido Centro-bairro às 23h35.

Linha 211 – Restinga Velha – mais quatro viagens por sentido à noite com a última viagem às 23h15.

M10 – transfere quatro viagens por sentido para as linhas 209, 210 e 211 e passa a operar com cinco viagens por sentido.



Segunda-feira (17)



Consórcio Viva Sul



Linha 171 – Ponta Grossa: mais 18 viagens, nove por sentido

Linha M79 – Madrugadão Serraria: mais duas viagens, sendo uma por sentido a partir das 23h10

Linha 179 – Serraria: mais nove viagens, operando até as 22h50

Linha 262 – Jardim Vila Nova: mais sete viagens, sendo três viagens bairro-Centro e outras quatro Centro-bairro

Linha R1 Jardim Vila Nova: mais duas viagens, sendo uma por sentido

Linha 111.2 Hípica/ Tristeza: mais duas viagens, sendo uma viagem por sentido

Linha 272 – Moradas da Hípica Centro/Bairro: mais oito viagens, sendo quatro viagens por sentido

Linha 281 – Campo Novo: mais nove viagens, sendo quatro bairro-Centro e cinco viagens Centro-bairro.

Linha 281.1 – Campo Novo/Morro Agudo: mais três viagens no sentido bairro-Centro

Linha 286 – Belém Velho/Cristal/UFRGS: mais oito viagens, sendo cinco no sentido bairro-terminal e três terminal-bairro.

Linha 250 – 1 de Maio: mais quatro viagens, sendo duas por sentido.

Linha 251 – Alpes: mais quatro viagens, sendo duas por sentido

Linha 253 – Renascença: mais quatro viagens, sendo duas viagens por sentido

Linha 254.1 – Embratel/Canudos/Cascatinha: mais quatro viagens, sendo duas por sentido

Linha 274.1 – Glória/Cascatinha: mais quatro viagens, sendo duas por sentido

Linha 274 – Glória/Cascatinha/Azenha: mais quatro viagens, sendo duas por sentido

Linha T1 – mais nove viagens, sendo quatro no sentido Norte-Sul e cinco no sentido Sul-Norte

Linha T3 – mais nove viagens, sendo 4 no sentido Norte-Sul e cinco sentido Sul-Norte

Linha T7 – mais dez viagens, sendo seis no sentido Norte-Sul e quatro no sentido Sul/-Norte



