Prefeitura de Porto Alegre anuncia melhorias nos aplicativos Cittamoby e Moovit

Sinal de GPS disponibilizado pela EPTC dará mais precisão nas buscas dos usuários em relação à localização dos ônibus

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Porto Alegre (RS) informa que os aplicativos utilizados pelos passageiros para acompanhamento dos ônibus do transporte coletivo da cidade terão mais precisão.

A melhoria decorre do sinal de GPS disponibilizado pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

A prefeitura disponibiliza dois aplicativos para consulta das linhas de ônibus em tempo real: o Cittamoby e o Moovit.

As parcerias entre a prefeitura e as empresas que fazem a gestão das ferramentas integram o pacote de melhorias do programa Mais Transporte, diz o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

“Queremos qualificar o atendimento ofertado ao usuário do transporte coletivo, por isso seguimos ampliando e incentivando projetos que as empresas possam ter para garantir um serviço de qualidade”, afirma o secretário.

Com o acesso ao GPS do ônibus, as empresas de tecnologia se comprometem a entregar contrapartidas à cidade, garante a prefeitura da capital gaúcha.

“Serão disponibilizadas, como relatórios de uso e feedback dos usuários, pesquisa de satisfação e melhoria da informação não só nos seus aplicativos mas também nas paradas, sobre as próximas chegadas. Viabilizam um ciclo contínuo na melhoria da qualidade do serviço de ônibus com foco no usuário”, ressalta a gerente de Desenvolvimento e Inovação da EPTC, Júlia Lopes de Oliveira Freitas.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes