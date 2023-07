Motoristas do transporte coletivo de Natal (RN) aprovam greve para quarta-feira (19)

Categoria cobra reajuste de salário e no vale alimentação

ALEXANDRE PELEGI

Os motoristas do sistema de transporte público de Natal aprovaram a deflagração de uma greve para a próxima quarta-feira, 19 de julho de 2023.

A diretoria do Sintro-RN (Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Natal) comunicou aos empresários que publicará o edital de greve ainda neste sábado.

As negociações dos trabalhadores não têm alcançado bons resultados até aqui nos encontros realizados com o Seturn, sindicato que reúne as empresas de ônibus da capital potiguar.

A categoria solicita aumento salarial de 9%. Os empresários, no entanto, oferecem apenas 3% de reajuste e 10% para o vale alimentação.

Nessa quinta-feira (13), em reunião no Ministério do Trabalho, não houve avanços, e novas reuniões ficaram marcadas para esta segunda (17) e terça-feira (18).

Como mostrou o Diário do Transporte, os motoristas do transporte coletivo de Natal paralisaram o sistema no dia 16 de junho, reivindicando negociações anuais da data-base salarial entre empregados e empresas, algo que deveria ter acontecido em maio deste ano segundo o sindicato dos trabalhadores. (Relembre)

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes