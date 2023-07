Linha de ônibus passará a atender quem se dirige ao TRE em Fortaleza (CE) a partir desta segunda-feira (17)

Ampliação da linha 074 é mais uma etapa de intervenções no transporte para melhorar o atendimento



WILLIAN MOREIRA



Visando melhorar o atendimento pelo transporte público aos passageiros que tenham como destino o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) amplia o itinerário 074 a partir desta segunda-feira, 17 de julho de 2023.



Com isso o equipamento público destinado a questões eleitorais passa a contar com maior frequência da circulação dos ônibus na região e permite a chegada e partida de pessoas para diferentes pontos de Fortaleza.



Essa é a segunda intervenção no transporte para atender o TRE apenas neste mês.



Anteriormente no último dia 07, as linhas 004 – Messejana/Papicu/Cambeba, 022 – Jardim das Oliveiras/Centro e 835 – Defensoria Papicu/Via Câmara, também receberam mudanças com o mesmo objetivo, eliminando um problema que era a deficiência no atendimento na região.



