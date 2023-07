Linha 6059/10 Jardim Universal – Santo Amaro sofre desvio neste domingo (16), durante evento na Zona Sul

Itinerário tem alteração por conta da “Festa Junina e Quermesse 2023 do Santuário Senhor Bom Jesus de Piraporinha”, na Rua Amitaba

VINICIUS DE OLIVEIRA

Entre as 12h e 22h deste domingo, 16 de julho de 2023, a linha 6059/10 Jardim Universal – Santo Amaro terá alteração no itinerário em função do evento “Festa Junina e Quermesse 2023 do Santuário Senhor Bom Jesus de Piraporinha”, na Rua Amitaba entre as ruas Humberto de Almeida e Teodósio de Saavedra, na Zona Sul de São Paulo.

Acompanhe o itinerário alternativo:

6059/10 Jd. Universal – Santo Amaro

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua José Barros Magaldi, Estrada do M’ Boi Mirim, Rua Mandchúria, Rua Bonifácio de MontFerrat, Ac. Viaduto Marisa Letícia, Rua Daniel Klein, Rua Gonçalo Fernandes, Rua Belchior Félix, Estrada do M’ Boi Mirim, Rua Domingos Afonso Sertão, prosseguindo normal.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte