Metrô do Rio de Janeiro informa mudanças na operação da linha 2 durante final de semana (15 e 16)

Via sofreu queda de energia na última quinta (13) e prejudicou retorno de passageiros

VINICIUS DE OLIVEIRA

Após uma queda de energia interromper a operação dos trens na última quinta-feira, 13 de julho de 2023, o Metrô do Rio de Janeiro comunicou que haverá mudanças no funcionamento da linha 2 neste final semana, dias 15 e 16.

No sábado (15), a operação será entre as estações Pavuna x Estácio, e os passageiros com destino às estações das linhas 1 e 4 devem fazer a transferência na estação Estácio.

Já no domingo (16), os coletivos da linha 2 circulam entre as estações Pavuna x Botafogo. O público que busca chegar nas linhas 1 ou 4, deverá realizar a transferência no trecho compartilhado entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo.

No que se refere aos horários de funcionamento, o sistema de transporte opera das 5h à meia-noite no sábado, e das 7h às 23h no domingo.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte