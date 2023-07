Metrô de São Paulo tem interesse em construir novos acessos em estações em parceria com a iniciativa privada

Chamamento público tem como objetivo receber propostas de empreendimentos comerciais ou residenciais com interesse em participar do processo



WILLIAN MOREIRA/ALEXANDRE PELEGI



O Metrô de São Paulo publicou nesta sexta-feira, 14 de julho de 2023, a abertura de um chamamento público para coletar manifestações de interesse da iniciativa privada para a construção de novos entradas para passageiros (acessos) em estações da companhia.



As conexões físicas serão realizadas por empreendimentos comerciais ou residenciais em estações existentes ou futuras, permitindo pontos adicionais de entrada e saída dos passageiros vinculados aos imóveis.



O processo será feito em parceria com o Metrô, cabendo à iniciativa privada realizar o aporte financeiro, além da cessão do espaço necessário.



Interessados devem entregar os documentos na Rua Boa Vista, 175, Bloco B – 7º andar (Mezanino), São Paulo -SP, A/C Gerência de Contratações e Compras, ou via e-mail para novosnegocios@metrosp.com.br.

Segundo o Edital, os interessados em participar deverão encaminhar as propostas à Companhia do Metrô, com, no mínimo, as seguintes informações:

a) Apresentação da empresa, ou grupo de empresas (nesse caso especificando cada empresa integrante do grupo), que possui interesse na conexão;

b) Apresentação do(s) empreendimento(s) que pretende conectar com a estação, contemplando: a estação; o tipo de empreendimento; a quantidade de pessoas projetada (residente e flutuante); o cronograma de implantação do empreendimento; e o cronograma da implantação da conexão, entre outrosdetalhes pertinentes a auxiliar a administração na avaliação da operação pretendida, sua viabilidade, sua implantação e seus impactos;

c) O projeto arquitetônico preliminar da conexão proposta, em planta e corte;

d) Sumário executivo que, de forma resumida, contenha as ideias gerais, bem como contenha uma análise e justificativa dos benefícios gerais aos passageiros, ao empreendimento e ao entorno, apontando os seus impactos.

O Edital deixa claro que “os custos e responsabilidades dos projetos, estudos e atividades, bem como, em caso de conclusão pela viabilidade e em caso de futura implantação do empreendimento sugerido, os custos das respectivas obras, licenciamentos, reformas nas estruturas do Metrô para a implantação do acesso, dentre outros custos correlatos, ficarão todos a cargo do(s) próprio(s) interessado(s)”.

Como mostrou o Diário do Transporte, a estação João Dias da Linha 9-Esmeralda, atualmente administrada pela ViaMobilidade, foi construída em sistema parecido com o que o Metrô deseja.



Neste empreendimento na Zona Sul de São Paulo, a empresa de torres corporativas em frente ao local onde a estação foi implantada, custeou a obra para facilitar o deslocamento das pessoas que trabalham nos edifícios logo ao lado.



Willian Moreira para o Diário do Transporte

Alexandre Pelegi, jornalista especilizado em transportes