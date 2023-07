Linhas do transporte público tem alterações na Gruta de Lourdes em Maceió (AL) a partir deste sábado (15)

Alterações no percurso dos ônibus acontecem devido interdição de via para obras de drenagem

WILLIAN MOREIRA

A partir deste sábado, 15 de julho de 2023, a operação de linhas de ônibus no bairro da Gruta de Lourdes em Maceió (AL) terão mudanças devido às obras de drenagem na região, causando alterações em nove itinerários.

De acordo com a prefeitura, um trecho da Rua Ariosvaldo Pereira Cintra será interditado de maneira temporária.

Para diminuir os impactos nos usuários do transporte durante o período da interdição, o Departamento Municipal de Transportes e Trânsito (DMTT) elaborou uma rota alternativa para a circulação dos coletivos das linhas 024 – Gruta de Lourdes/Centro/Josepha de Melo; 033 – José Tenório/Centro (via Gruta); 214 – Henrique Equelman/Vergel (via Alto Da Alegria); 401 – Circular Bairros I – Trapiche (via Ouro Preto); 402 – Circular Bairros II – Trapiche (via Ouro Preto); 606 – José Tenório/Maceió Shopping (via Gruta); 610 – Cruz Das Almas/Ouro Preto, 700 – Gruta de Lourdes/Ponta Verde (via Jacintinho) e 703 – Terminal de Integração do Benedito Bentes/Ponta Verde (via Gruta).

Veja a seguir como fica o percurso de cada uma destas linhas.

Linhas 024 e 700

Na ida das viagens, os coletivos passarão pelas ruas Publicitário Ranildo Cavalcante e Hugo Correa Paes, seguirão pelas avenidas Fernandes Lima (Facima) e Valentim dos Santos Diniz por onde acessarão as ruas Camaragibe e São Francisco. A partir deste ponto, retornarão pela Avenida Nelson Marinho de Araújo e seguirão com os itinerários originais.

No trajeto de volta, os ônibus farão seus trajetos usuais, percorrerão a rua Sebastião da Hora até a Roberto Simonson, finalizando no Terminal Rotary.

Linhas 033, 214, 606 e 703

Na ida, os itinerários não serão alterados. Já no trajeto de volta, percorrerão as Avenidas Fernandes Lima (Facima) e Valentim dos Santos Diniz e seguirão pelas ruas Camaragibe e São Francisco, de onde retornarão pela Avenida Nelson Marinho de Araújo e seguirão as rotas originais.

Linhas 401, 402 e 610

Novo sentido: Av. Fernandes Lima (Facima), Av. Valentim dos Santos Diniz e segue pela R. Camaragibe, R. São Francisco, Av. Nelson Marinho de Araújo, Ladeira Cel. Alves da Mata, R. Dr. Abelardo Pontes Lima, Av. Fernandes Lima e segue o itinerário usual.

As interdições do viário na região acontecem no cruzamento entre as ruas Ariosvaldo Pereira Cintra e Rita de Cássia, no cruzamento entre as ruas Desembargador Ferreira Pinto e Elói Lemos de França, e no cruzamento da rua Antônio Menezes de Araújo Lemos com as ruas Ariosvaldo Pereira Cintra e Hugo Correia Paes.

A previsão de conclusão dos trabalhos é em três dias, mas o prazo pode variar devido a ocorrência de chuvas.

Willian Moreira para o Diário do Transporte