Linha 11-Coral da CPTM será parcialmente interrompida neste domingo (16)

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou que neste domingo, 16 de julho de 2023, os passageiros da Linha 11-Coral encontrarão a operação com mudanças devido às obras realizadas pela Prefeitura de Poá (SP).



Será necessário no período entre 4h e 13h30, interditar os trilhos entre as estações Ferraz de Vasconcelos e Calmon Viana, com o sistema do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE) sendo ativado.



Durante este período será realizado o lançamento de vigas e montagem de um novo viaduto nas proximidades da Estação Poá.



De acordo com a companhia, o PAESE será executado com uma frota de 15 ônibus, percorrendo o trajeto entre Ferraz de Vasconcelos e Calmon Viana, pranto também na estação Poá.



Veja a seguir os locais de embarque e desembarque dos veículos.



– Calmon Viana: Avenida Brasil com a Rua Sete de Setembro (ao lado da estação)

– Poá: Av. Pref. Jorge Francisco Correa Allen, S/N, com Avenida Brasil

– Ferraz de Vasconcelos: Avenida Brasil, 1.000



Para ter acesso ao transporte por ônibus, os passageiros devem pegar uma senha de transferência nas estações Calmon Viana e Ferraz de Vasconcelos após o desembarque do trem e antes da saída da estação. Este comprovante será utilizado para, após a chegada na outra estação, ter o acesso gratuito aos trens novamente.



Já quem estiver em Poá basta embarcar nos ônibus e pagar a passagem normalmente para seguir viagem na próxima estação.

Após às 13h30, a circulção será liberada para os trens entre Ferraz de Vasconcelos e Calmon Viana.



