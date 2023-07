Circulação da Linha 2 do metrô de Salvador (BA) é parcialmente suspensa nesta sexta-feira (14) após queda de objeto na via

Pontos de ônibus ficaram lotados e a avenida Paralela teve longas filas de congestionamento

LUANA COUTINHO

Na tarde desta sexta-feira, 14 de julho de 2023, as operações da linha 2 do metrô de Salvador (BA) foram suspensas entre as estações Aeroporto e Pituaçu, após a queda de um objeto na via, na estação Paz.

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) organizou uma operação emergencial com 50 ônibus que foram remanejados para atender os passageiros no trecho onde o metrô não circulou.

O aumento do número de ônibus causou longas filas na avenida Paralela, no sentido do aeroporto e os pontos de parada dos coletivos ficaram cheios.

A CCR Metrô, concessionária que administra o metrô de Salvador, acionou o PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situações de Emergência) para atender os passageiros no trajeto entre o Terminal Pituaçu e o Terminal Aeroporto.

Foram cerca de cinco horas de operação parcial e às 18h45 a circulação foi normalizada. Os passageiros foram comunicados da falha e receberam bilhete especial, que garante o retorno sem custo.

Vídeos:

@luiz_cns /@BahiaNoticias – Redes Sociais – Reprodução

Luana Coutinho para o Diário do Transporte