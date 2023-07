Saquarema (RJ) reformula horários e itinerários do transporte coletivo municipal

Objetivo é melhorar atendimento aos passageiros, diz prefeitura

ARTHUR FERRARI

Saquarema (RJ) anunciou nesta semana que faz reformulações nos horários e itinerários do transporte coletivo municipal.

De acordo com a prefeitura, as mudanças são baseadas nas pesquisas realizadas por técnicos e fiscais do município nos bairros, procurando atender e avaliar as demandas dos passageiros e de origem e destino.

As mudanças também visam melhorar o atendimento aos passageiros.

Confira linhas e horários:

