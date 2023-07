Linha 12-Safira da CPTM apresenta problemas técnicos nesta quinta (13)

Trens operam com velocidade reduzida entre estações Itaim Paulista e Calmon Viana

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na tarde desta quinta-feira, 13 de julho de 2023, a Linha 12-Safira de trens metropolitanos, operada pela CPTM, circula com velocidade reduzida entre as estações Itaim Paulista e Calmon Viana.

A via apresenta problemas técnicos, e dessa forma, há um maior tempo de parada.

O Diário do Transporte entrou em contato com a CPTM para mais detalhes.

A operação foi normalizada por volta das 14h05.

No início da tarde desta quinta-feira (13/07), entre 12h e 14h, foi identificada uma falha de sinalização entre as estações Itaim Paulista e Calmon Viana, Linha 12-Safira. Para a atuação da equipe de manutenção, os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Jardim Romano e Calmon Viana. A CPTM pede desculpas pelo transtorno causado aos passageiros.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte