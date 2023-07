Linha 10-Turquesa de trens metropolitanos circula com maiores intervalos entre estações Mauá e Rio Grande da Serra

Mais cedo, operação da CPTM também apresentou problemas na Linha 12-Safira

Após problemas técnicos na Linha 12-Safira no início da tarde desta quinta-feira, 13 de julho de 2023, a Linha 10-Turquesa de trens metropolitanos agora também opera com velocidade reduzida.

O motivo seria uma interferência externa, e por conta disso, há maiores intervalos entre as estações Mauá e Rio Grande da Serra.

Confira o comunicado da CPTM sobre o incidente:

“A Linha 10-Turquesa da CPTM opera normalmente, após a atuação da equipe de manutenção para retirada de uma árvore da via, entre as estações Guapituba e Ribeirão Pires. No período das 14h às 15h27 desta quinta-feira (13), os trens circularam com velocidade reduzida e maiores intervalos entre as estações Mauá e Rio Grande da Serra.”

A operação foi normaliza por volta das 15h35.

