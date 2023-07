Entrada da estação Berrini da Linha 9-Esmeralda é fechada devido queda de placas de edifício

Passageiros devem acessar o local pela entrada em rua paralela



WILLIAN MOREIRA



Como resultado das fortes rajadas de vento que atingem a cidade de São Paulo desde a madrugada desta quinta-feira, 13 de julho de 2023, um dos acessos da estação Berrini da Linha 9-Esmeralda de trens urbanos precisou ser fechado.



O motivo foi a queda de placas fixadas em um edifício localizado nas proximidades, na Avenida Nações Unidas.



A ação é uma medida de segurança e o embarque e desembarque de passageiros no local não foi afetado.



Em nota, a ViaMobilidade, concessionária que administra a linha 9, informou que um acesso apenas está fechado, mas os passageiros podem entrar e sair do local pela outra passagem normalmente, pela Rua Guilherme Barbosa.



“A Estação Berrini, da Linha 9-Esmeralda está com acesso para entrada e saída sendo feito exclusivamente pela rua Guilherme Barbosa de Melo devido a fatores externos. Os passageiros estão sendo orientados pelos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e por aviso sonoro na estação. A operação dos trens segue normal ao longo de toda a linha.”



Willian Moreira para o Diário do Transporte