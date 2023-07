CPTM altera circulação de trens da Linha 10-Turquesa neste domingo (16) para realização de obras de manutenção

Serviço 710 não estará disponível e trens não vão prestar serviço na estação Utinga

LUANA COUTINHO

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) vai alterar a circulação dos trens da Linha 10-Turquesa, para realização de obras de manutenção e modernização. As mudanças serão feitas neste domingo, 16 de julho de 2023.

Os trens que seguem em direção à estação Luz não prestarão serviço na estação Utinga, entre 7h e 19h. Esta interdição será feita para execução de obras de sinalização.

Os passageiros que vem de Rio Grande da Serra e precisam desembarcar em tinga deverão seguir até a estação São Caetano e voltar. Já quem embarca nesta estação e quer seguir para Luz, precisa embarcar na plataforma oposta, sentido Rio Grande da Serra, seguir até a Estação Prefeito Saladino e retornar.

O Serviço 710, que torna possível viajar entre as Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa sem a necessidade de transferência na Estação Brás, ficará suspenso no domingo (16), entre às 4h e às 16h, para realização de obras na via permanente.

A alternativa para os passageiros é utilizar na Estação da Luz, a Linha 7-Rubi (Jundiaí-Luz) na plataforma 1 e a Linha 10-Turquesa (Luz-Rio Grande da Serra) na plataforma 2. Após às 16h o Serviço 710 volta a operar normalmente.

Vale lembrar que o intervalo médio entre as composições após às 21h de sábado e durante toda a operação comercial de domingo é de 35 minutos, em todas as estações da Companhia.

A CPTM comunica os usuários dos trens sobre as alterações de circulação por meio de avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte