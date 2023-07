Nansen potencializa atuação em mobilidade elétrica e assume grandes projetos no Brasil

Empresa, com 93 anos de atuação, fornece solução completa em infraestrutura de recarga de veículos elétricos; cases em São José dos Campos (SJC) e Salvador (BA) são referências nacionais

Em consonância com o movimento de expansão da eletrificação veicular no Brasil, a Nansen – referência em tecnologia e soluções completas em medição de energia elétrica inteligente (smart grid), em infraestrutura completa para mobilidade elétrica e em geração de energia elétrica solar -, tem ampliado a sua participação em grandes projetos de mobilidade elétrica no país.

A empresa, que fabrica e comercializa carregadores de veículos elétricos, fornece solução completa em infraestrutura de recarga no formato Turnkey. Nesse formato, a Nansen assume total controle dos projetos, do início ao fim, desde o ponto de conexão com a concessionária de energia, seja em alta ou média tensão, passando pela subestação transformadora de energia, estrutura de baixa tensão, até fornecimento e instalação de carregadores. O trabalho inclui, ainda, a execução de obras civis, caso necessário, da implantação do software de gerenciamento de recargas.

Atualmente, a Nansen está à frente de dois grandes projetos de mobilidade elétrica em importantes centros urbanos do país. Um deles é de São José dos Campos (SP), onde os ônibus elétricos, conhecidos por Veículos Leves sobre Pneus (VLPs), fazem parte do transporte público. “A infraestrutura de recarga elétrica foi entregue no ano passado e está em operação há quase um ano. São 12 ônibus articulados 100% elétricos que circulam pela cidade”, diz o CEO da empresa, Alexandre Suprizzi.

A empresa também atua em Salvador (BA), onde haverá instalação de dez terminais de recarga para a frota de ônibus elétricos da cidade. Os equipamentos têm a capacidade de recarregar 20 veículos simultaneamente. “São obras de implantação do BRT na cidade, cujo prazo de entrega de uma das etapas está previsto para agosto deste ano”, explica o executivo. Ele acrescenta que, tanto em São José dos Campos quanto em Salvador, a Nansen atua desde o projeto até o comissionamento da operação, com a entrega da solução completa de recarga específica para a demanda destas cidades. Durante os processos, a empresa faz acompanhamento das operações e conta uma rede de suporte rápida e eficiente para atender as demandas dos clientes.

O gerente de Mobilidade Elétrica da Nansen, Flávio Pimenta, reforça que a Nansen é uma empresa de tecnologia com cobertura em 100% do território nacional. “Para se ter uma ideia, temos contratos vigentes de fornecimento com todas as concessionárias de distribuição de energia elétrica do país. Poucas coisas têm tanta capilaridade no Brasil quanto a infraestrutura de distribuição de energia elétrica, talvez só mesmo o setor automotivo/logístico se compare. Toda essa estrutura, que a Nansen dispõe no país, está a serviço do cliente de mobilidade elétrica”, afirma.

De acordo com o gerente, a empresa é focada na qualidade de seus serviços e produtos. Não é à toa que é certificada com ISO 9001, ISO 14001 e possui laboratório certificado pela IEC 17025. Além disso, é habilitada pela portaria 400 do Inmetro.

Flávio Pimenta diz que a expertise da Nansen em produtos eletrônicos, com alta durabilidade em campo e utilizados em situações intempéries, é herança da divisão de medidores, que demanda que seus equipamentos operem por, ao menos, 13 anos sem falhar para cumprimento das normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Esse know-how em mobilidade elétrica tem sido compartilhado pela empresa em eventos no Brasil e exterior.

Sobre a Nansen

Fundada em 1930, a Nansen tornou-se uma das mais tradicionais fabricantes de medidores do mundo, com atendimento às concessionárias brasileiras de energia e ao mercado internacional.

Desde 2018, ano em que se tornou parceira de negócios da Sanxing Electric Co., maior produtora de medidores do mundo, a Nansen deu um salto em produtividade de medidores de energia que, atualmente, chega a 30 milhões de unidades por ano nas fábricas espalhadas pelo mundo. Hoje, a empresa atua em 50 países, dos quais 16 estão na América Latina.

Com sede em Contagem (MG), a Nansen conta com uma fábrica em Manaus (AM), inaugurada em 2021 e com capacidade para produzir carregadores veiculares e inversores. Atualmente, a empresa conta com uma equipe de mil profissionais, dos quais 150 trabalham em seu escritório de origem.