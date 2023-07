MM Souza adquire 29 unidades da IVECO Daily Minibus

Empresa atua nos setores de fretamento, turismo e transporte coletivo

VINICIUS DE OLIVEIRA

A MM Souza, empresa atuante em serviços de fretamento, turismo e transporte coletivo, adquiriu 29 novas unidades da Daily Minibus e dos chassis 10-190 e 150s21, da IVECO.

As novas aquisições consistem em cinco Daily 50-170 Vetrato, 18 Daily 45-170 Vetrato, um chassi 10-190 e cinco chassis 150s21, utilizados em serviços rurais para o setor agroindustrial e transporte escolar.

A IVECO disponibiliza os modelos Daily Minibus nas configurações Fretamento e Turismo, que transportam até 20 passageiros, e Vetrato, que conta com janela de fábrica e é possível adicionar assentos de acordo com a necessidade do cliente.

A compra foi feita por meio da concessionária Mercalf de Piracicaba (SP).

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte