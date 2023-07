Metroviários de Recife (PE) paralisam as atividades a partir das 22h desta quarta-feira (12)

Não haverá operação nesta quinta-feira (13)

LUANA COUTINHO

Trabalhadores do metrô de Recife (PE) decidiram paralisar as atividades a partir das 22h desta quarta-feira, 12 de julho de 2023.

A greve foi decidida em assembleia realizada hoje e de acordo com a categoria, a causa da paralisação é a privatização do metrô.

“Essa direção desde o primeiro momento até agora, essa diretoria busca o diálogo como o principal ponto de negociações. Mas, infelizmente, assim como o governo anterior, esse novo governo continua com o desejo de privatizar o sistema e diremos não. Não a privatização e sim a um metrô federal estatal e de qualidade”, declarou o presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares.

Passageiros que dependem do transporte precisam ficar atentos, já que amanhã não haverá operação.

A previsão é que a greve dos metroviários de Recife dure 24 horas.

Leia a nota do Sindicato:

É Greve! Em uma Assembleia histórica, a primeira greve do Governo Lula começa em Pernambuco, os metroviários e as metroviárias de Pernambuco decretaram a greve da categoria, nesta quarta-feira, 12 de julho, com paralisação imediata do sistema, iniciando já às 22h de hoje. Com isso, não haverá Metrô nesta quinta-feira, 13 de julho.

O presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares, iniciou a assembleia fazendo um breve histórico de lutas e articulações políticas recentes para que as demandas da categoria fossem realizadas. “Essa direção desde o primeiro momento até agora, essa diretoria busca o diálogo como o principal ponto de negociações. Mas, infelizmente, assim como o governo anterior, esse novo governo continua com o desejo de privatizar o sistema e diremos não. Não a privatização e sim a um metrô federal estatal e de qualidade”, disse.

O vice-presidente do Sindmetro-PE, Assis Filho, destacou a necessidade de união neste momento. “O Acordo é coletivo e não podemos tomar decisões individuais. É o momento de nos unirmos, de parar o sistema e juntos fecharmos as estações. Por nossos empregos, por nossas famílias, pela população pernambucana que merece um transporte de qualidade. Vamos à luta”, solicitou.

As pressões foram intensificadas após uma série de fatores que não foram atendidas pela categoria, como: a retirada da CBTU do Programa Nacional de Desestatização (PND), os repasses necessários para o Plano de Restruturação do Metrô do Recife e a aprovação das pautas do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Foram definidos 15 grupos para a mobilização nas estações e a paralisação iniciada às 22h desta quarta. Com a paralisação, o metrô do Recife registra a primeira greve do Governo Lula em 2023.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte