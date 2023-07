VÍDEO: Parte de Olinda (PE) amanhece sem ônibus por causa de protesto de motoristas contra a violência nesta terça (11)

Condutora foi atingida por pedrada no rosto; Terminal Xambá afetado

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

Motoristas de ônibus e demais funcionários da empresa Caxangá, em Olinda, Região Metropolitana de Recife (PE), cruzaram os braços na manhã desta terça-feira, 11 de julho de 2023.

Com isso, as operações são afetadas e o Terminal Xambá ficou sem atendimento.

Ao menos 18 linhas atendem ao local.

Os profissionais protestam contra a violência.

Nesta segunda-feira (10), uma motorista foi ferida no rosto com uma pedrada.

Os agressores fugiram em seguida.

As causas do ataque estão sendo apuradas.

Veja as principais linhas afetadas:

810 – TI Xambá/Encruzilhada

820 – TI Xambá (Cabugá)

831 – Aguazinha/TI Xambá

841 – Nova Olinda/TI Xambá

842 – Águas Compridas/TI Xambá

843 – Alto da Bondade/TI Xambá

844 – Santa Casa/TI Xambá

847 – Alto Nova Olinda/TI Xambá

852 – Caixa D’água/TI Xambá

860 – TI Xambá (Príncipe)

861 – TI Xambá/TI Joana Bezerra

870 -TI Xambá/TI Largo da Paz

881 – TI Xambá/Rio Doce (av. Getúlio Vargas)

882 – TI Xambá/Rio Doce (Carlos de Lima Cavalcanti)

883 – TI Xambá / TI PE-15

892 – Alto do Cajueiro/TI Xambá

894 – Alto da Sucupira (Córrego do Abacaxi)/TI Xambá

895 – Alto do Sol Nascente/TI Xambá

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

