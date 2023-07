Região central de Feira de Santana (BA) tem fiscalização do transporte público feita por videomonitoramento

Câmeras do centro de controle focam em pontos com maior fluxo de passageiros

LUANA COUTINHO

O novo secretário de Transportes e Trânsito de Feira de Santana (BA), Sérgio Barradas Carneiro, informou nesta segunda-feira, 10 de julho de 2023, que a fiscalização do transporte público por videomonitoramento será intensificada no Centro da cidade.

Em visita ao CCO (Centro de Controle Operacional), onde mais de 300 câmeras monitoram os pontos onde há maior fluxo de passageiros no Centro, o secretário explica que a medida visa fiscalizar pontos estratégicos da região.

Sobre as melhorias no transporte público do município, o secretário disse que será contratado um serviço de consultoria para redimensionar as linhas e reduzir o desiquilíbrio financeiro do sistema.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte