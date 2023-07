Prosper, da Marcopolo Rail, irá operar ramal ferroviário no Rio Grande do Sul

Operação de transporte do trem de Bento Gonçalves a Sant’Ana do Livramento, onde será utilizado, envolveu quatro carretas e mais de 35 pessoas

VINICIUS DE OLIVEIRA

O Prosper, primeiro veículo leve sobre trilhos produzido pela Marcopolo Rail, unidade de negócios da Marcopolo S.A. especializada no desenvolvimento e produção de novos modais sobre trilhos, e entregue à Giordani Turismo, chegou à cidade de Sant’Ana do Livramento, no Rio Grande do Sul, onde deverá entrar em operação ainda no segundo semestre deste ano no percurso conhecido como “Trem do Pampa”.

“O Prosper é um trem 100% nacional, com tecnologia de ponta e que reforça o compromisso da Marcopolo em ser protagonista no desenvolvimento de soluções de transporte de passageiros de alta capacidade, inovadoras e tecnológicas. O início dessa operação consolida a atuação da Marcopolo Rail e demonstra a versatilidade da companhia para atender aos diferentes segmentos ferroviários, sejam eles turísticos, intercidades ou urbanos seja no Brasil ou no exterior”, pontua Petras Amaral Santos, gerente executivo da Marcopolo Rail.

Uma grande operação logística envolveu mais de 35 pessoas no deslocamento de cerca de 730 quilômetros. O comboio, com duas carretas para cargas especiais (cada uma com 28 metros) e outras duas de apoio, foi escoltado por batedores durante a viagem de quatro dias entre Bento Gonçalves e Sant’Ana do Livramento.

O “Trem do Pampa”

O veículo pertence à Giordani Turismo, operadora turística de Bento Gonçalves e responsável pela operação do passeio Maria Fumaça – Trem do Vinho. “Fomos muito resilientes em todo o processo, pois acreditamos que o ‘Trem do Pampa’ é um projeto que vai agregar valor à região, contribuindo com o desenvolvimento do enoturismo, além de apresentar mais uma opção aos turistas que buscam o destino para compras”, afirma Andréia Zucchi, diretora administrativa da Giordani.

Durante os vinte quilômetros de percurso a bordo do Prosper, entre estações de Sant’Ana do Livramento e Palomas, o passageiro vai conhecer mais sobre a história e cultura local, observar a paisagem única do Pampa, contemplar o cartão postal da cidade que é o Cerro de Palomas e apreciar os parreirais em forma de espaldeira.

Prosper Marcopolo Rail – Características (VERSÃO INTERCIDADES)

Fabricação 100% Nacional

Atendimento às normas internacionais ferroviárias

Ampla área envidraçada

Movimentação Bidirecional

Alta capacidade de customização

Baixo LCC – life cycle cost

Largura externa máxima 2.900 mm

Altura máxima do veículo 3.900 mm

Comprimento aproximado de cada unidade 18.000 mm

Capacidade total: até 122 passageiros sentados na versão 2 carros. (Intercidades)

Velocidade máxima operacional: 80 Km/h

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte