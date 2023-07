Ouro e Prata implementa funcionalidade que permite ganhos para seus agentes que vendem passagens em todo o país

Empresa RV, plataforma parceira que fornece os serviços, implantará ainda produtos como Google Play, serviços de streaming, jogos, títulos de capitalização, entre outros

ALEXANDRE PELEGI

A Viação Ouro e Prata, empresa com mais de 80 anos de estrada, anunciou ao Diário do Transporte mais uma oportunidade de ganho para seus agentes de venda de passagens intermunicipais e interestaduais.

A empresa gaúcha opera em 10 estados do Brasil.

A empresa RV (plataforma parceira que fornece os serviços) desenvolveu a novidade que permite aos agentes, além de venderem passagens de ônibus, a oportunidade de oferecer recargas de celular aos clientes.

“Essa nova opção permite que os agentes aumentem sua renda ao fornecer um serviço adicional, utilizando o mesmo sistema de venda de passagens já existente”, informa Luana Fleck, da direção da Ouro e Prata.

A funcionalidade está em fase de implantação, já disponível em algumas agências do Brasil. Em alguns meses, ela estará em todas as agências.

A Ouro e Prata ressalta que a venda de recargas de celular é apenas o primeiro passo dessa expansão de serviços. “Além de impulsionar a receita da empresa e do seu pessoal terceirizado de vendas, essa iniciativa contribui para a satisfação dos passageiros e agrega valor à experiência dos clientes, oferecendo uma variedade de opções através das agências”, destaca Luana Fleck.

A plataforma que fornece os serviços quer expandir aos agentes de vendas de passagens da Ouro e Prata outros tipos produtos como Google Play, serviços de streaming, jogos, títulos de capitalização, entre outros. Essa ampliação visa atender às demandas em constante evolução dos clientes e agentes, proporcionando conveniência e com mais serviços.

“Ao adotar essa tecnologia que é novidade no mercado de transportes, a Viação Ouro e Prata reforça sua posição como uma empresa comprometida em oferecer serviços diferenciados, além da busca constante em aprimorar a experiência do cliente, fornecendo opções relevantes para atender às necessidades em constante mudança do mercado.

Atuamos em mais de 409 destinos e a maioria em cidades muito pequenas e que não possuem nas rodoviárias estas opções de serviços já que o passageiro viaja horas de uma cidade para outra e acaba ficando sem crédito no seu celular. E agora ele tem essa opção que está sendo muito bem aceita”, conclui Luana Fleck.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes