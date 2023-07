Mais uma etapa das obras do BRT Sul, de Curitiba (PR), tem início nesta terça-feira (11) e vai bloquear totalmente avenida República Argentina, no bairro Água Verde

Interdições da via vão durar 15 dias; serão realizadas obras de pavimentação, fresagem, meio fio e requalificação das calçadas

LUANA COUTINHO

As obras de extensão do itinerário do Ligeirão Norte-Sul (BRT Sul) de Curitiba (PR) iniciam nova fase, a partir desta terça-feira, 11 de julho de 2023.

Para realizar as obras, a prefeitura vai bloquear totalmente via marginal da avenida República Argentina, no sentido Centro, no trecho entre a Travessa Ferreira do Amaral e a rua Palmeiras, no bairro Água Verde.

As interdições devem durar 15 dias e a circulação de veículos será interrompida das 9h às 17h, para que sejam realizados os serviços de pavimentação, meio fio, requalificação das calçadas e fresagem.

A Smop (Secretaria Municipal de Obras Públicas) também vai interditar outro ponto da avenida República Argentina, também na via marginal, mas em direção ao bairro, entre as avenidas Presidente Getúlio Vargas e Água Verde.

Estes serviços fazem parte do conjunto de intervenções para extensão do itinerário do Ligeirão, entre os terminais Santa Cândida e Pinheirinho.

Com o avanço das obras, os ônibus voltaram a circular pela canaleta exclusiva desde a Praça do Japão até o Terminal Pinheirinho.

