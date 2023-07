Linhas 001 e 032 da EMTU voltam a atender o terminal principal em Itapecerica de Serra (SP) após ameaças de vandalismo nesta terça (11)

Desatendimento ao local visava assegurar passageiros e tripulação dos ônibus

ARTHUR FERRARI

Ônibus das linhas 001 e 032 da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) responsável pelo gerenciamento do sistema de Ônibus intermunicipais no estado de São Paulo, voltaram a atender o terminal principal, em Itapecerica da Serra (SP), na manhã desta terça-feira, 11 de julho de 2023.

De acordo com a gerenciadora, ameaças de ato de vandalismo no local fizeram com que os coletivos saissem da Av. Eduardo Roberto Daher.

A medida visava oferecer segurança aos passageiros e tripulação dos ônibus, disse a EMTU em suas redes sociais.

Segundo a Viação Miracatiba, que opera os itinerários, as linhas já voltaram a atender o terminal principal, retomando os itinerários programados.

