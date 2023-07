Guararema (SP) suspende licitação do transporte coletivo

Contrato de 60 meses tem valor total estimado em R$ 157 milhões, com frota de ônibus e miniônibus para o transporte coletivo e escolar

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Guararema, município da Grande São Paulo com 30 mil habitantes, suspendeu a licitação destinada a selecionar empresas para a prestação do serviço de transporte coletivo.

O aviso de suspensão foi publicado nesta terça-feira, 11 de julho de 2023, no Diário Oficial do Estado.

A sessão pública, marcada para 20 de julho, foi suspensa para análise e revisão, segundo termo assinado pelo prefeito, José Luiz Eroles Freire.

O Edital prevê a contratação de empresa mediante a utilização de veículos tipo ônibus básico (urbano) e mini-ônibus (urbano) com motorista, combustível e gerenciamento de frota e operacional.

O valor global estimado para a contratação é de R$ 157 milhões (R$ 156.828.265,79), o máximo admitido para o certame.

O prazo de concessão é de 60 meses.

O Edital detalha o atendimento de linhas que servem ao sistema de transporte coletivo e ao transporte escolar.

O novo sistema de transporte em Guararema deve ter ao todo 34 veículos rodantes e 4 veículos reservas, totalizando 38 veículos:

a) 16 ônibus (14 rodantes, 2 reservas); e

b) 22 mini-ônibus (20 rodantes, 2 reservas).

A quilometragem mensal percorrida é calculada em 60.709,19 quilômetros para ônibus e de 154.665,01 quilômetros para mini-ônibus, totalizando 215.374,20 quilômetros.

Todos os veículos devem ser substituídos de imediato e de forma automática quando completarem idade máxima de 5 (cinco) anos, contados a partir do ano modelo do chassi do veículo.

Em novembro de 2021 a Câmara aprovou programa de gratuidade total no transporte local.

A prefeitura ficou de implantar o sistema, mas para isso várias medidas precisavam ainda ser adotadas, o que ainda não ocorreu.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes