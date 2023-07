Transdata começa a implantar novo Sistema de Bilhetagem no transporte coletivo de Foz do Iguaçu (PR)

Empresa já vem atuando na operação e fornecimento do sistema, e começa agora a prover um novo modelo, com pagamentos via PIX e reconhecimento facial

ALEXANDRE PELEGI

Foz do Iguaçu, no Paraná, contará, em breve, com um novo e moderno Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) em seu transporte coletivo.

A Transdata, que já vem atuando na operação e fornecimento do SBE na cidade, venceu o pregão eletrônico para a escolha da nova empresa responsável pelo sistema.

O certame foi realizado em 10 de fevereiro de 2023 e, segundo a prefeitura, garantirá que o sistema seja “um dos mais modernos do Brasil”.

O contrato entre prefeitura e a empresa Transdata foi assinado no dia 04 de julho e os equipamentos devem chegar em Foz nos próximos dias. A instalação dos validadores nos 90 ônibus que compõem a frota do transporte coletivo está prevista para começar no dia 24 de julho.

A tecnologia inovadora permitirá automatizar toda a operação do transporte coletivo, com informações em tempo real sobre cada um dos ônibus em circulação.

O usuário terá assim um sistema que possibilitará embarques mais rápidos, facilidade na aquisição de créditos e formas variadas de pagamento.

A tecnologia traz como diferencial a integração de diversas soluções embarcadas para a operação do sistema de ônibus municipais, desde a bilhetagem eletrônica até a telemetria, passando pelo videomonitoramento e biometria facial.

Outra novidade é o cartão digital do transporte coletivo, com o qual o usuário só precisa aproximar o smartphone ou smartwatch do validador para liberar a catraca.

Já para adquirir créditos para os cartões físicos o novo sistema oferece a compra online, com pagamento por meio de PIX ou cartão de débito. A liberação dos créditos será feita em até 15 minutos e recarregada diretamente no ônibus, através do validador.

Os usuários que não possuem cartão do transporte poderão efetuar o pagamento da tarifa diretamente no validador, utilizando cartão de débito, QRCode ou NFC.

A migração do modelo atual para o novo sistema será automática, com a transferência dos créditos vigentes, sem perda de créditos, nem substituição dos cartões atualmente utilizados.

O secretário extraordinário de Transporte Coletivo Urbano, Fernando Maraninchi, garante que o novo sistema vai melhorar a operação do transporte coletivo, além de trazer facilidades de acesso para os usuários. “Além de um maior controle operacional do transporte coletivo, esse sistema integra o que há de melhor em tecnologia embarcada, proporcionando uma melhor experiência para o passageiro, com o cartão de transporte digital, múltiplos meios de pagamento e canais de autoatendimento”, afirmou.

Já para a Gerente Comercial da Transdata, ALine Riffel, “Foz do Iguaçu será referência em inovação para o transporte coletivo. O AtlasBox integra o que há de melhor em tecnologia embarcada, proporcionando uma melhor experiência para o passageiro, com múltiplos meios de pagamento e canais de autoatendimento. Além disso, permite maior controle e aumento da eficiência operacional, reduzindo custos. Isso é o que toda cidade precisa para a melhoria da mobilidade humana”, conclui.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes