Plataforma Go BH oferece curso de capacitação para motoristas de ônibus de Belo Horizonte (MG)

Aulas presenciais têm início em 24 de julho e acontecem no SEST Jardim Vitória

LUANA COUTINHO

As inscrições para o curso de Capacitação para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros estão abertas na plataforma Go BH. O curso é promovido pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte (MG), em parceria com o SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte). Interessados têm até o dia 17 de julho de 2023 para realizar o cadastro online.

São disponibilizadas 16 vagas para quem pretende conduzir ônibus, vans e outros tipos de transporte coletivo. Serão 50 horas de aulas presenciais, que vão acontecer entre os dias 24 de julho e 4 de agosto, no SEST Jardim Vitória.

A inciativa, que faz parte do Projeto Emprega BH no Transporte, vai ensinar legislação de trânsito, direção defensiva, noções de primeiros socorros, respeito ao meio ambiente e convívio e relacionamento interpessoal.

Além do curso de capacitação, a plataforma tem vagas abertas para quem já possui experiência como motorista de ônibus. São cerca de mil vagas, com salários de R$ 2.758,54.

Para se inscrever e participar das aulas, é necessário ter mais de 21 anos, não pode estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou ter a CNH cassada. Os alunos devem ser habilitados, no mínimo, na categoria D e a carteira de habilitação deve ser de Minas Gerais. Pessoas com pena decorrente de crime de trânsito ou com impedimento judicial de exercer os direitos não poderão participar do curso.

A prefeitura de Belo Horizonte esclarece que o preenchimento do formulário de inscrição não garante a participação no programa e que a seleção será feita através de uma avaliação da situação socioeconômica dos candidatos.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte