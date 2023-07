Marcopolo reforça presença no Rio de Janeiro com nova filial no estado

Nova unidade fica no bairro de Bonsucesso e atenderá toda a região

VINICIUS DE OLIVEIRA

A Marcopolo inaugura uma nova filial no Estado do Rio de Janeiro. A unidade, a sexta da fabricante em todo o País, está localizada na rua Dezenove de Outubro, 40 e 44, no bairro Bonsucesso, na Zona Norte do Rio de Janeiro/RJ, e passa atender os clientes da região com venda de carrocerias de ônibus e os serviços de venda de peças originais Marcopolo e assistência técnica especializada.

Com três mil metros quadrados de área, a filial Rio de Janeiro representa um movimento importante na atuação da Marcopolo junto ao mercado e reflete a busca contínua pela satisfação de seus clientes, reforçando e valorizando ainda mais o relacionamento.

“O Rio de Janeiro é extremante importante e estratégico para a Marcopolo. A criação da filial no estado tem como objetivo promover uma aproximação ainda maior com o mercado e os clientes, uma vez que, até então, esse relacionamento e atendimento era feito por meio de um escritório de vendas”, destaca Claimar Cerutti, gerente de vendas da Filial Rio de Janeiro.

Segundo ele, a nova filial está alinhada com o plano de expansão comercial e fortalecimento da rede de vendas e pós-vendas, que a Marcopolo vem desenvolvendo há alguns anos no mercado brasileiro para estar cada vez mais próxima de seus clientes. “A Marcopolo mapeou a região e visa fortalecer ainda mais a marca, com foco maior em pós-vendas, disponibilidade e maior estoque de peças originais de reposição, inclusive para a operação do sistema BRT, para o qual fornecemos 220 unidades”, enfatiza.

Além do Rio de Janeiro, a Marcopolo conta com filiais próprias em outros quatro estados: Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Com as filiais, a empresa busca aprimorar a excelência na venda de carrocerias e no atendimento, com serviços realizados por equipes especializadas e treinadas na própria fábrica, além de incrementar a disponibilidade e rapidez na entrega de peças originais.

Serviço:

Filial Marcopolo Rio de Janeiro

Endereço: Dezenove de Outubro, 40 e 44, no bairro Bonsucesso, na Zona Norte do Rio de Janeiro/ RJ – CEP: 20040-110

Telefone: (21) 3613.1419

Serviços oferecidos: venda de carrocerias, serviços de assistência técnica e venda de peças originais de reposição.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte