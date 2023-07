EM PRIMEIRA MÃO: Itamarati assina contrato de quase R$ 3 bilhões por para transporte intermunicipal em Mato Grosso por 20 anos

Empresa vai operar o Mercado 7; Foi criada a SPE ItaNorte Transportes; Assinatura publicada nesta segunda-feira (03)

ADAMO BAZANI

A licitação dos transportes intermunicipais por ônibus suburbanos e rodoviário de Mato Grosso teve mais um avanço.

O Governo do Estado publicou nesta segunda-feira, 10 de julho de 2023, a assinatura de contrato com mais uma empresa de ônibus: ItaNorte Transportes SPE Ltda.

Esta SPE (Sociedade de Propósito Específico) foi criada pela Expresso Itamarati, ligada ao gigante Grupo Comporte, para as operações intermunicipais rodoviárias em Mato Grosso.

A marca fantasia será Expresso Itamarati.

O contrato é de quase R$ 3 bilhões – R$ 2.944.973.096,97 (dois bilhões novecentos e quarenta e quatro milhões, novecentos e setenta e três mil, noventa e seis reais e noventa e sete centavos).

O prazo é de 20 anos e a empresa foi selecionada por ter oferecido a maior outorga, que é de R$ 19,5 milhões – R$ 19.530.264,30 (dezenove milhões, quinhentos e trinta mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos).

O contrato se refere ao Lote 01 (Básico) do Mercado 7, que atende às regiões de Alta Floresta, Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte, Matupá, Paranaita, Nova Bandeirantes, Apiacas, Terra Nova do Norte, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, entre outras.

O Diário do Transporte tem acompanhado a regularização do sistema de ônibus intermunicipais em Mato Grosso, cuja licitação se arrasta por anos, sendo marcada por entraves judiciais.

Dos 16 mercados licitados, 10 foram contratados, restando seis

Lançada ainda em 2019, após uma tentativa de 2012 que não avançou, a licitação do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros estava dividida em oito mercados e 13 lotes, para a concessão durante um prazo estimado de 20 anos. Entretanto, nem tudo foi concluído.

O processo licitatório é marcado por entraves judiciais e atrasos em relação aos primeiros cronogramas previstos.

Lotes já licitados e contratados

MIT 1 – BÁSICO – CONSÓRCIO METROPOLITANO

MIT 1 – DIFERENCIADO – EXCLUSIVETUR

MIT 2 – BÁSICO – LOG TRANS

MIT 2 – DIFERENCIADO – VIAÇÃO NOVO HORIZONTE

MIT 3 – DIFERENCIADO – AM TRANSPORTES E TURISMO

MIT 4 – DIFERENCIADO – EXPRESSO SATÉLITE NORTE

MIT 5 – DIFERENCIADO – VIAÇÃO JUÍNA

MIT 6 – BÁSICO – VIAÇÃO JUÍNA

MIT 6 – DIFERENCIADO – EXPRESSO SATÉLITE NORTE

MIT 7 – DIFERENCIADO – VIAÇÃO NOVO HORIZONTE

MIT 7 – BÁSICO – EXPRESSO ITAMARATI

Mits e Lotes que estão sem concluir a licitação desde 2012

MIT 3 lote 1

MIT 4 lote 1

MIT 5 lote 1

MIT 6 lote 1

MIT 8 lote 1

MIT 8 lote 2

