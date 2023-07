Viagem fluvial Belém-Mosqueiro, no Pará, começa a funcionar em fase de teste a partir desta semana

Informação foi confirmada durante as comemorações de 128 anos da Ilha de Mosqueiro

LUANA COUTINHO

Uma embarcação com capacidade para 208 passageiros vai realizar a viagem fluvial entre a capital do Pará, Belém e a Ilha de Mosqueiro. O período de testes da linha começa nesta semana, como informou o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, durante as comemorações dos 128 anos da Ilha de Mosqueiro, na quinta-feira (6).

A linha terá dois tipos de operação, com o navio saindo do Terminal Hidroviário de Mosqueiro até o de Belém, de segunda a sexta-feira, às 5h30. O retorno para Mosqueiro será às 18h30. A viagem tem duração de aproximadamente 1h40.

Além dos testes com viagens em dias úteis, também será testada uma linha turística com operação aos fins de semana.

A superintendente executiva de Mobilidade de Belém, Ana Valéria Borges, explica que o valor da passagem durante a semana será de R$ 10 e aos fins de semana, a tarifa passa para R$ 20, já que a viagem passa a ter caráter turístico. “A partir dessa fase vamos ter os dados necessários para licitação do futuro serviço”, completou Borges.

No dia 26 de maio de 2023, foi feita uma viagem-teste, como informou o Diário do Transporte, relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/05/25/viagem-teste-da-linha-fluvial-belem-mosqueiro-acontece-nesta-sexta-feira-26/

