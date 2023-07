São José (SC) faz adequações em linhas do transporte coletivo municipal a partir desta segunda (10)

Itinerários e horários passam por mudanças

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de São José (SC) anunciou que a partir desta segunda-feira, 10 de julho de 2023, linhas de ônibus do transporte coletivo municipal passam por adequações.

De acordo com a prefeitura, serão feitos ajustes em itinerários e horários com objetivo de diminuir o tempo no trajeto dos coletivos e aumentar o conforto oferecido aos usuários.

As linhas Diretão, Serraria-Forquilhinhas, Vila Formosa-Kobrasol, Forquilhas-Kobrasol, Potecas-Kobrasol e Santana-Kobrasol não vão mais passar pela Avenida Lédio João Martins, passando a circular pelas ruas Koesa e Adhemar da Silva.

A linha Circular Barreiros deixa de trafegar pela Avenida Leoberto Leal, passando a utilizar a Rua Antônio Schroeder via marginal-BR 101 em seu trajeto.

Confira os itinerários:

Linha Diretão – Saída Fazenda Santo Antônio

Saindo da Fazenda Santo Antônio, o coletivo irá acessar a Rua Gertrudes Rampinelli e Rua Defendente Rampinelli.

Na região do Bairro Kobrasol, após o retorno na Praça Eugênio Raulino Koerich, a Linha Diretão seguirá pela Rua Adhemar da Silva.

Linha Diretão – Saída Barreiros

O coletivo seguirá pela Rua Koesa, Rua José Gonzaga R. de Lima, Rua Caetano José Pereira e Rua José Fermínio Novaes e seguindo pela Rua Antônio Scherer.

Linha Serraria/Forquilhinhas – Saída Forquilhinhas

Iniciando a viagem no Bairro Forquilhinhas, o coletivo irá acessar a Rua José Bonifácio até a Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, passando em frente da Policlínica da Forquilhinhas.

Na região do Bairro Kobrasol, após o retorno na Praça Eugênio Raulino Koerich, a Linha Serraria/Forquilhinhas, seguirá pela Rua Adhemar da Silva.

Em Barreiros, o ônibus seguirá pela Avenida Leoberto Leal, retornando no Trevo de Barreiros e acessando a Rua Antônio Schroeder.

Linha Serraria/Forquilhinhas – Saída José Nitro

Chegando na Forquilhinhas, o ônibus seguirá pela Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, passando pela frente da Policlínica da Forquilhinhas e entrando na Rua José Bonifácio.

Linha Circular Barreiros – Saída José Nitro

Na Linha Circular Barreiros, após a Rua Manoel Antônio Pereira, o coletivo seguirá até a Avenida das Torres pela Rua Francisco Jacinto de Melo, não passando mais pela Rua São Pedro.

No retorno ao Bairro José Nitro, a Linha Circular Barreiros, irá acessar a Rua Vila Lobos e consequentemente a Rua Independência até a Rua Paulo João Santos.

Linhas: Vila Formosa/Kobrasol – Forquilhas/Kobrasol – Potecas/Kobrasol – Santana/Kobrasol

Saída Kobrasol

Todas as linhas com início na Praça Eugênio Raulino Koerich – Kobrasol, acessarão a Rua Adhemar da Silva até a altura da Rua João Saturnino Ouriques, deixando as mesmas de acessar a Avenida Lédio João Martins.

Linhas: Vila Formosa/Kobrasol – Forquilhas/Kobrasol – Potecas/Kobrasol – Santana/Kobrasol

Chegada Kobrasol

Todas as linhas com final na Praça Eugênio Raulino Koerich – Kobrasol, seguirão pela Rua Adhemar da Silva até a altura da Rua João Saturnino Ouriques, retornando pela Rua Koesa, deixando as mesmas para acessar a Avenida Lédio João Martins.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte